علي الدين هلال: استباق الأحزاب لإعلان تأييدها للسيسي يؤكد أننا بمرحلة استثنائية

كتبت-ياسمين محفوظ:

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأحزاب التي أعلنت تأييد "السيسي" في الانتخابات تعلم أنه المرشح الأكثر قدرة والأوفر حظًا على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت عدة أحزاب سياسية مثل "الوفد والتجمع وحماة وطن ومستقبل وطن والمؤتمر" تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 في الوقت الذي لم يعلن فيه الرئيس السيسي الترشح رسميًا.

وأوضح هلال في تصريح لمصراوي، أن تلك الأحزاب لا تجد بين أعضاءها أو قياداتها من تستطيع الزج به للتنافس في الانتخابات الرئاسية أو لا تجد على الساحة السياسية شخصية تستطيع تنافس الرئيس السيسي حتى تدعمه، من حقها تقدم على هذه الخطوة وتعلن تأييدها للرئيس الحالي.

ولفت "هلال"، إلى أنه في الدول الأخرى تبدأ الحملة الانتخابية للرئاسة قبل إجرائها بعام على الأقل، مشيرا إلى أن "استباق هذه الأحزاب وإعلانها تأييد السيسي يؤكد أننا مازلنا في مرحلة انتقالية من الناحية السياسية والتي تتسم بتحديات أمنية وسياسية كبيرة خاصة أن هناك أحزاب كبيرة نسبيا أعلنت تأييدها وهذه دلالة على أننا في مرحلة استثنائية".