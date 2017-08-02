أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طارق فهمي: الأحزاب الداعمة لترشح السيسي تبحث عن مكاسبها الشخصية فقط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طارق فهمي: الأحزاب الداعمة لترشح تبحث عن مكاسبها الشخصية فقط

12:04 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

طارق فهمي: الأحزاب الداعمة لترشح السيسي تبحث عن مكاسبها الشخصية فقط

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ا

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن إعلان بعض الأحزاب تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بمثابة توظيف المشهد لتقديم نفسها مرة أخرى للشارع على حساب الرئيس.

وأشار فهمي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأخير الذي انعقد في الإسكندرية، إلى أن الإرادة الشعبية هي من الأساس في تحديد مصير المصريين.

وأضاف: "هي أحزاب غابت عن المشهد وتريد أن تقدم نفسها مرة أخرى على حساب الرئيس، لاكتساب أرضية جديدة بما فيها الأحزاب القديمة، حيث أن السيسي لم يبدأ بعد جولته الانتخابية".

ووصف أستاذ العلوم السياسية، ما تقوم به الأحزاب بـ"الأمر الجيد"، لافتًا إلى أنها تهدف إلى استرداد دورها الحزبي بعد إفلاسها، والانضمام إلى الأرضية الشعبية التي اكتسبها الرئيس بما قام به من مجهود بذله لاستقرار ورخائها.

وبحسب فهمي، فإن المعركة للانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد، وكان على الأحزاب أن تقدم الرؤى وتسعى في طرح مرشحين، مضيفًا: "لكنها اكتفت باتخاذ الطريقة السهلة، ودشنت المبادرات لإعلان تأييدها كخطوة إجرائية ليس الرئيس في حاجة لها، كونهم لم يقدموا سلفًا مواقف ثابته تعبر عن رؤيتهم تجاه الرئيس وسياساته ودعمه في ما يتخذه من سياسات".

وانتهى بالقول: "السيسي لدية تأييد شريحة كبيرة من الجماهير، وليس في حاجة إلى تلك الأحزاب".

وكان عدد من الأحزاب السياسية، كحزب الوفد والتجمع وحماة وطن ومستقبل وطن والمؤتمر، دشنوا الفعاليات والاحتفالات لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال برنامجه وسياساته فى النهوض وتنمية الدولة المصرية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • علي الدين هلال: استباق الأحزاب لإعلان تأييدها للسيسي يؤكد أننا بمرحلة

    أخبار

  • مصادر: السيسي يعتمد حركة "السفراء" خلال ساعات.. و"يوسف" مندوبًا لمصر

    أخبار

  • السيسي يبحث مع وزير الاتصالات تصنيع أول "محمول" مصري

    أخبار

  • في أولى تصريحاته.. "الخشت": لدي استراتيجية كاملة لتطوير جامعة القاهرة

    أخبار

إعلان

3269bbd241.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام