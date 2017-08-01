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وزير التعليم: سنقضي على الدروس الخصوصية (فيديو)

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وزير التعليم: سنقضي على الدروس الخصوصية (فيديو) وزير التعليم: سنقضي على الدروس الخصوصية (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، إنه بدءً من العام الدراسي 2018 - 2019 ستكون شهادة الثانوية على ثلاث سنوات بطريقة تعليم مختلفة، لافتًا إلى أن هدف النظام الجديد هو إنهاء الدروس الخصوصية، وإضافة مهارات جديدة للطلاب، والإجابة بما تم تعلُمه وليس بطريقة «الإجابة النموذجية».

أضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، «نريد أن نُعلم أولادنا البحث والتفكير، والدروس ستذهب تلقائيًا، لأنها مبنية على فكرة تلقين الإجابة، حينما لا يكون هناك امتحان قومي ولا إجابة نموذجية، لن يكون هناك دروس خصوصية».

تابع أن «الشهادة الابتدائية كان يُصرف عليها أموال كبيرة للغاية، بينما هي لا تؤدي أي غرض، وذلك لتقليل الضغط العصبي على الأطفال في سن هم في حاجة به إلى العيش بطريقة أكثر متعة، فضلًا عن إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية أيضًا في هذه المرحلة».

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أشار إلى أن هناك بروتوكول ضخم لإعادة الرياضة للمدارس، بالتعاون مع عدد من الأندية والاتحادات، وسيُعلن عنه قريبًا، موضحًا أنه تم الاتفاق أيضًا مع دار الأوبرا المصرية ومخرجين مسرحيين لإعادة التمثيل والفنون للمدارس مرة أخرى، مستطردًا: «هدفنا أن نرفع درجة التذوق للطلاب من خلال الفنون والموسيقى».

أكد أن هناك نظامًا جديدًا يستهدف رياض الأطفال اعتبارًا من العام الدراسي 2018، لافتًا إلى أن «المدارس اليابانية معركة مع الزمن وهناك وعد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسليمنا 28 مدرسة تحت الإنشاء يوم 15 أغسطس، وتم إرسال عدد من المعلمين لليابان للتدريب، وسنفتح الباب لقبول طلبة رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي».

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التحرير

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