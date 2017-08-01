صاحبة أول حكم في قضية تحرش: المجتمع يهاجم المرأة رغم كونها الضحية

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قالت هند عبدالستار، صاحبة أول حكم مشدد لصالحاها في قضية تحرش، إنها تعجبت بشدة من لوم البعض لها واتهامها بأنها السبب في التحرش بها، مبدية اندهاشها أن من بين أصحاب هذا الرأي نساء، ولفتت إلى أن قرابة 50% من ردود الفعل على صفحتها بـ«فيسبوك» تحوي الانتقاد والسب لها.

وأضافت «عبدالستار» خلال لقاء لها اليوم الثلاثاء ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن المجتمع لا يزال يتهم المرأة بأنها السبب في قضايا التحرش رغم كونها الضحية، موضحةً أن تحريات المباحث وشهادة الشهود أثبتت حقها في قضيتها.

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وأوضحت أنها تلقت مساعدة ودعما من منظمات المجتمع المدني وأنها تفاجأت بإطلاق «هاشتاج» لدعمها نفسيًا وجماهيريًا في قضيتها، معربةً عن أملها في أن يأتي اليوم الذي تقل فيه تلك الظاهرة وألا تخوض الفتيات طريق التقاضي ضد المتحرشين في ذلك الحين.

وأكدت هند أن الأحزاب السياسية لم تساندها في معركتها، مضيفةً أنه من الوارد أن يأتي اليوم ويصدر حكم ضد متحرشة، وطالبت الأهالي بعدم توجيه أي لوم لفتياتهم إذا تعرضن للتحرش وأن يساندوهن، ودعت الفتيات للسعي إلى التقاضي ضد المتحرشين وأن يحررن محاضر لضمان حقهن.