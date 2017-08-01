مواطن: ضابط أجبرني على تطليق زوجتي الأولى وتحرش بالثانية (فيديو وصور)

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في مساء الثلاثاء الماضي، فوجئ المواطن محمودد عبد العزيز هيبة، بطرقات قوية على باب منزله، وما كانت سوى دقائق معدودة، قبل أن تقتحم زوجته ووالدتها رفقة ضابط وآخرين، شقته ليعتدوا عليه وزوجته الثانية، حسب روايته.

هيبة، صاحب الـ 41 عامًا، ويسكن في ميدان المسلة بمدينة الفيوم، روى لـ"التحرير"، واقعة اقتحام شقته، قائلًا: "حاولت أقاوم، لكنهم كسروا قفل الباب، ودخلوا الشقة، وكسروا الأثاث، وأحاط بي أشخاص، كان معهم بندقية خرطوش، ومنهم النقيب (ش. م)، الذي أمسك بزوجتي الثانية، واقتادها معي إلى قسم أول الفيوم، وسط كيل من الشتائم والإهانات".

"عند وصولنا القسم، تركني الضابط وجلس مع زوجتي الأولى لنحو ساعة ونصف، ثم استدعاني، وضغط علي لكي أطلقها"، يكمل "هيبة"، معقبًا: "قولتله إزاي إحنا فيه بينا قضايا في المحكمة، فرد: طلقها عشان تروح مع التانية".

وأوضح أنه اضطر إلى إلقاء يمين الطلاق على زوجته الأولى، تحت تهديد الضابط له بحبس زوجته الثانية، الذي لم يمر على زواجه بها أكثر من أسبوع، مردفًا: "احتجزني في غرفة بالقسم، ثم أخد زوجتي الثانية إلى مكتبه، وجلس معها نحو نصف ساعة، خرجت بعدها في حالة غضب شديد، وعلمت منها أن الضاب قال لها (إيه اللي مخليكي مع واحد زي ده كله مشاكل، وإنتي شكلك حلوة ومحترمة، وفكري لو عايزة تطلقي أنا هطلقك منه زي ما خليته طلق الأولى غصب عنه، وخدي رقم تليفوني ونتواصل)".

"هيبة" ذكر أن باب شقته كسر في الواقعة، والضابط أخبره أنّ سيُعين حراسة، وأنه يتحمل مسئولية أي غرض يسرق من الشقة، متابعًا: "لكن بعد ما رجعنا من القسم، وجدنا 50 جرامًا ذهب لزوجتي مسروقين، إضافة إلى 20 ألف جنيه كانت في الدولاب".

وأشار إلى أنه ذهب إلى مكتب المحامي العام، وحرر محضرًا ضد الضابط بالواقعة، منوهًا بأنه عندما وجد الضابط لا يزال يمارس عمله، قرر تقديم شكوى ضده في قطاع الأمن الوطني، بسبب الأضرار التي تعرض لها من إهانته هو وزوجته، وكسر باب ومحتويات شقتهم، متهمًا إياه بإجباره على تطليق زوجته الأولى، ومراودته للثانية.

"هيبة" قال إنّ الضابط حضر دون إذن من النيابة العامة، ودون دفتر تحركات القسم، مدعيًا أنّ الضابط اقتحم شقته وبحوزته بندقية خرطوش، حصل عليها في إحدى الضبطيات.

"هيبة" زعم أن هناك علاقة تجمع بين الضابط وزوجته الأولى، متهمًا الأخيرة بالتقاط صورًا خادشة للحياء له مع زوجته، ونشرها على أنها عشيقته، رغم أنه أخرج لها قسيمة الزواج وكل ما يثبت أنها زوجته، مؤكدًا تعرضه لتهديدات من قبل الضابط وأسرته، في محاولة لإجباره على التنازل عن المحاضر التي حررها ضد الضابط، حسب قوله.

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وطالب "هيبة" وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإنصافه وإعطائه حقه، ومحاسبة الضابط المتورط في تلك الواقعة.

من جانبه، رد العميد حسام فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، على تلك الواقعة، نافيًا حدوثها مثلما حكى "هيبة"، وعقب: "روحوا اسألوا مراته هتقولكم إنه مطلقهاش ولا حاجة".