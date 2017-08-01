"الإعلاميين": وقف ريهام سعيد ودعاء صلاح 3 أشهر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت نقابة الإعلاميين، وقف الإعلاميتين ريهام سعيد ودعاء صلاح 3 أشهر لكلًا منهن لتجاوزهن المعايير المهنية والأخلاقية.

وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن مجلس النقابة في اجتماعه اليوم ناقش التقرير الذي أعدته الإعلامية نادية مبروك، رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالنقابة، بشأن بعض التجاوزات التي حدثت على شاشات مجموعة من القنوات الفضائية المصرية الفترة الماضية، من بعض مقدمى البرامج على الهواء، والتي تستدعى اتخاذ النقابة الإجراءات المناسبة وفقاً لما أقره قانون إنشاء النقابة، لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرارها لضبط الفوضي الإعلامية على الشاشات المصرية.

وأضاف الكنيسي في بيان صحفي: "النقابة اتخذت مجموعة من القرارات فيما يخص كل واقعة وجاءت كالتالي، بالنسبة للتجاوز الذي وقع بحلقة برنامج (صبايا الخير) المذاع على قناة النهار وتقدمه ريهام سعيد، والتي استضافت خلالها سيدة متزوجة وعشيقها، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، ما يُعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري وبما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، وحيث إنها لم تكن الواقعة الأولى لمقدمة البرنامج من تقديم مثل هذه الحالات واستغلالها إعلامياً، فقد قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية (النهار) بالقرار، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسؤولية".

وأوضح: "أما عن التجاوز الذي وقع بحلقة برنامج (دودو شو) المذاع على قناة النهار وتقدمه دعاء صلاح، والتي ظهرت فيه بملابس غير لائقة، وكأنها حامل بحلقة بعنوان (اشتري راجل)، وتتحدث عن أن المرأة من الممكن أن تكون Single Mother، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان، وأضافت خلال الحلقة أن هذا الامر في الخارج سهل جداً عن طريق الذهاب لبنوك المتبرعين وتلقيح السيدة لتصبح Single Mother بدون ما حد يوجع دماغك مثلما يحدث في مجتمعنا هنا الذي يحور الأمور)، مما يُعد تجاوزاً اخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية، كما اعتادت مقدمة البرنامج أن تفعل أموراً غريبة ومثيرة للجدل في برنامجها، لذا قررت النقابة وقفها لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية النهار بالقرار، ويتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسؤولية، كما يحق للمذيعتين التقدم للنقابة بتظلم من العقوبة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إقرار العقوبة".

وتابع: "أما التجاوز الذي حدث على الهواء من ضيفي برنامج (انفراد) المذاع على قناة العاصمة ويقدمه سعيد حساسين، من تبادل للسباب وإشهار أحد الضيوف للحذاء في وجه الآخر، مما يمثل تجاوزاً مهنياً وأخلاقياً، فقررت النقابة توجيه إنذار للمذيع وإدارة قناة العاصمة، بانتقاء الضيوف وعدم الدخول في ملاسنات ومشاحنات أو القيام بفعال مشينة على الهواء، وأن تكرار مثل هذه التجاوزات يُعرض مقدم البرنامج للإيقاف لمدة 3 أشهر".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للتجاوز الذي حدث ببرنامج (صح النوم) المذاع على قناة LTC والذي يقدمه محمد الغيطى، من توجيه اتهامات لوزارة الزراعة ومسؤولين فيها بالفساد دون مستندات ودون سند قانوني، مما يُعد تجاوزاً مهنياً وأخلاقياً جسيما، فقررت النقابة توجيه إنذار للمذيع وإدارة القناة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مما يُعرض مقدم البرنامج للإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".

وأكد الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه التجاوزات لمنعها، حتى يمكن ضبط المشهد الإعلامى الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصرى ثمنها غالياً.