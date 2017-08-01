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المتحدثة باسم البيت الأبيض: تصريحات ترامب عن عنف الشرطة "كانت مزحة"

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مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم البيت الأبيض: تصريحات عن عنف الشرطة "كانت مزحة"

11:09 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عنف الشرطة والتي أثارت الكثير من الانتقادات، كانت مزحة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم ترامب، الثلاثاء، إن الرئيس لم يعط أي تعليمات بهذا الشأن بل مجرد مزحة.

ووجهت ساندرز حديثها إلى وسائل الإعلام غاضبة، قائلة إن هذه الوسائل تحاول مرارًا أن تختلق قصة "من لا شيء".

وكان ترامب أدلى بتصريحات، الجمعة الماضي، شجع فيها شرطة بلاده على التعامل بصورة أكثر صرامة وشدة مع المجرمين، وقال ترامب خلال احتفالية أقيمت في لونج أيلاند بنيويورك إنه يتفهم تمامًا التعامل بصورة أكثر صرامة وشدة مع المقبوض عليهم، وأضاف أن أفراد الشرطة لا ينبغي عليهم أن يتعاملوا بلطف حين يلقون بالمجرمين داخل صندوق سيارة نقل الشرطة.

ووصف ترامب أعضاء بعض العصابات بأنهم كالحيوانات، مشيرًا إلى أنه سيدعم الشرطة مئة بالمئة في تعاملها مع هؤلاء الأشخاص، وبصورة لم تكن قائمة من قبل.

وقد أثارت التصريحات انتقادات حادة على مدار أيام في الولايات المتحدة وبعض هذه الانتقادات صدر من الشرطة نفسها، ونأى عمداء ورؤساء للشرطة بأنفسهم عن تصريحات ترامب.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ومحطة (سي إن إن) نشرتا اليوم خطابا لتشاك روزنبرج رئيس إدارة مكافحة المخدرات يطالب فيه موظفيه، بشكل ملح، بالالتزام بالقانون.

وتواجه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة مع عنف الشرطة الذي يتوجه في الغالب ضد الملونين، وتكرر الإصابات والقتل أثناء القبض على أشخاص دون مساءلة للشرطة.

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مصراوي Masrawy

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