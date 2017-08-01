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صلاح يرفض الإجابة على ميدو: «أنا مجرد لاعب»

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صلاح يرفض الإجابة على ميدو: «أنا مجرد لاعب» صلاح يرفض الإجابة على ميدو: «أنا مجرد لاعب»

التحرير

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قال النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إن فريقه يسير بشكل جيد في المباريات الدولية، مشيرًا إلى أن الأداء في تحسن مباراة بعد أخرى.

وأكد «صلاح»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن انسجامه مع الخط الهجومي للريدز لم يكن صعبًا في ظل المهارات الفنية لدى زملاءه، موضحًا أن جميع لاعبي الفريق لهم أدوارهم الهامة وفقًا لرؤية يورجن كلوب المدير الفني.

ورفض النجم الدولي، الرد بشكل مباشر على سؤال أحمد حسام ميدو، على الهواء بشأن رأيه في طريقة لعب سباليتي مدربه السابق في روما الإيطالي، ويورجن كلوب مع ليفربول، قائلًا «أنا لاعب ودوري تنفيذ تعليمات مدربي اتفقت او اختلفت معها».

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وتغلب ليفربول الإنجليزي، على بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة «أودي» الدولية الودية، استعدادًا للموسم الجديد. 

وساهم صلاح في ثلاثية ليفربول، بإحرازه الهدف الثاني 34، بينما أحرز الهدف الأول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 7، واختتم دانيل ستوريدج أهداف اللقاء في الدقيقة 83. 

 

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