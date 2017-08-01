اللاوندي: مصر ستعطي ملف الإرهاب أهمية خاصة​ خلال رئاسة مجلس الأمن

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تولي مصر منصب رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر "مسألة دورية"، كونها عضو غير دائم في مجلس الأمن.

وأشار اللاوندي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إلى أن ملف الإرهاب سيكون من أهم القضايا التي ستقوم مصر بطرحها خلال رئاستها، مضيفًا: "التطرف آفة عالمية يجب أن تطرحها مصر على مختلف الدول لأن مكافحته واجتثات جذوره تعاون دولي مشترك".

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر ستعمل على طرح بقية القضايا والأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية خاصةً بعد تعرض المسجد الأقصى لانتهاك من الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين.

ورأى اللاوندي، أن مصر ستعرض الأزمة السورية والليبية واليمينة لما لها من آثار سلبية على المنطقة ككل، بالإضافة إلى تشديد على أهمية رضوخ دولة قطر لمطالب الدول العربية ووقف دعمها للإرهاب وتجفيف منابعه حتى يتحقق السلام والأمن للعالم".

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، عن ترأس مصر خلال الشهر الجارى، جلسات مجلس الأمن الدولى، موضحًا أن هذه هى المرة الثانية التى تترأس فيها مصر جلسات المجلس.