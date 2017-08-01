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عمرو أديب: الدولة «زبال فاشل» (فيديو)

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عمرو أديب: الدولة «زبال فاشل» (فيديو) عمرو أديب: الدولة «زبال فاشل» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، إن كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم فشلت في حل أزمة القمامة، مطالبًا رئيس الوزراء بإقامة مؤتمر قومي لـ«الزبالة»، مستكملًا: «الموضوع ده مهم جدًا ومحدش عارف يعمله حاجة. 

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «الزبالة مالية البلد، في شوارع مفيهاش غير زبالة، القمامة في مصر مشكلة حكومة وشعب، الشعب حجته الأساسية هيرمي الزبالة فين؟ قال يعني لو في صناديق هيحط الزبالة فيها».

تابع: «إحنا زهقنا من الكلام عن التدوير، وإن الزبالة دي فلوس.. أيوه هي فلوس لكن بتعملوا بيها إيه؟ الدنيا مليانة زبالة، زبالة غير طبيعية ومحدش بيشيل، ويجب أن نعترف أن الدولة زبال فاشل، فاشلة في لمّ الزبالة، زي ما هي فاشلة في إدارة أي مشروع».

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واصل: «يا ريت تجيبوا قطاع خاص يشيل الزبالة، ويكون شيل الزبالة مقابل التدوير، لأن الدولة لا منها بتبيع الزبالة ولا بتشيلها، الزبالة دي قُبح وأمراض وبتخلي شكلنا وحش قدام السياح».

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التحرير

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