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حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم (فيديو)

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حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم (فيديو) حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم (فيديو)

التحرير

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نفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخبز المدعم.

وأكد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» تحديد مبلغ 45 مليار جنيه لرغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن الهدف من منظومة الخبز هو رفع الكفاءة بمواصفات عالية.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك متابعة من الوزارة للمخابز والمطاحن للالتزام بالقوانين، منوها بأن هناك 26 سلعة مختلفة يمكن الحصول عليها من خلال فارق نقاط الخبز.

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التحرير

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