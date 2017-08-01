أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

معلمو القليوبية يعيشون رحلة عذاب لصرف رواتبهم (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعيش المعلمون بالتربية والتعليم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية رحلة معاناة لصرف رواتبهم عن طريق "الفيزا كارد" بسبب قلة ماكينات الصرف والزحام الشديد الذي يحدث في أثناء صرف الراتب إضافة إلى تعطل معظم الماكينات وخروجها من الخدمة.

واشتكى عصام الدين عبده، مدرس بإدارة بنها التعليمية، في حديثه لـ"التحرير" من تعطل عدد من ماكينات صرف الأموال التابعة لبنك الإسكان والتعمير في مدينة بنها، وقال إننا نعاني عند قيامنا بصرف رواتبنا بسبب قلة الماكينات خصوصا التابعة للبنك الذى يتم تحويل رواتب المعلمين عليه.

9e34a0236d.jpg

وأضاف أن بنك الإسكان فرع بنها لا توجد به إلا ماكينة صرف واحدة يصطف أمامها المدرسون والموظفون في طوابير طويلة تستغرق ساعات من أجل الحصول على الراتب الشهري، مشيرا إلى أن ماكينة الصرف تنفد منها الأوراق المالية بسبب كثرة توافد العملاء عليها.

والتقط عبدالله أبوزيد، مدرس من قرية الرملة التابعة لمركز بنها، طرف الحديث قائلا إن قريتهم بها 8 مدارس تضم أكثر من ألف مدرس وعامل، ومع ذلك لا توجد أي ماكينة صرف أموال بالقرية الأمر الذى يدفعهم إلى التوافد على المدينة لصرف الرواتب.

شاهد أيضا

9524d5ad01.jpg

واستكمل المعلم بإدارة تعليم بنها سرد معاناته وزملائه: «من هنا تبدأ رحلة العذاب أمام ماكينات الصرف المتواجدة أمام البنوك الأخرى غير المحول عليها الرواتب والتى يضطرون إلى اللجوء إليها بسبب الزحام الشديد، الأمر الذى يكلفهم رسوما أخرى كعمولات السحب وعمولات الاستعلام عن الرصيد».

وطالبت كريمة السيد سالم، مدرسة من قرية كفر بطا، مسؤولي بنك الإسكان بتوفير عدد من ماكينات الصرف الآلية تيسيرا على المعلمين، موضحة أنها تستقل 3 مواصلات في سبيل صرف راتبها من ماكينة الصرف في بنها، وتابعت أنها تقف فى طابور طويل أمام الماكينة بمحيط الإدارة التعليمة ببنها، وحينما تقترب من دورها في الصرف أحيانا تنفد المبالغ داخلها.

وأشارت إلى أنها توجهت هذه المرة إلى ماكينات البنوك الأخرى المتواجدة بسور جامعة بنها لكنها وجدتها معطلة هي الأخرى، الأمر الذى دفعها إلى العودة إلى منزلها دون صرف راتبها.

cedf824f14.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني