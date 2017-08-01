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مقدم بلاغ تعاطي ضد سائقي قطارات: هددوني ونشروا صور إباحية لزوجتي

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مقدم بلاغ تعاطي ضد سائقي قطارات: هددوني ونشروا صور إباحية لزوجتي مقدم بلاغ تعاطي ضد سائقي قطارات: هددوني ونشروا صور إباحية لزوجتي

التحرير

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قال أحمد شوقي سيد، مسئول تشغيل التجديدات بهيئة السكة الحديد بطنطا، ومقدم البلاغ ضد عدد من قائدي قطارات ومساعديهم لتعاطيهم مخدرات مع الرقص على أنغام مهرجانات شعبية داخل كابينة الجرار أثناء سير القطار؛ إن «المتهمين يقوموا بتهديده، وتقديم بلاغات ضده، كما نشروا صورًا إباحية لوزجته، ووقاموا بسبه على فيسبوك».

أضاف شوقي، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، «أنا أخدت إجازة 10 أيام بسبب التهديدات، مع إني نبهتهم أكثر من مرة قبل تقديم البلاغ، وحاولت أفصلهم في العمل عن بعض، أنا خوفت عليهم وهما دلوقتي بيتهموني قدام النيابة بالسرقة وبيرموا بلاهم عليّا».

فيما عرض الإعلامي جابر القرموطي، مقدم البرنامج، مقطع  يرصد تعاطي السائقين للمخدرات على أنغام الموسيقى الشعبية داخل كابينة القطار، معلّقًا: «خلي بالكم الناس دي بتسوق قطار، يعني لو القطار عمل حادث دي أول ناس هتموت».

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ومن جانبه؛ قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن وجود أشخاص في كابينة السائق أمر مخالف، مطالبًا مقدم البلاغ بإرسال نسخة من الفيديو له، داعيًا إياه للذهاب إليه لتقديم ما لديه في الوقت الذي يناسبه.

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التحرير

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