محافظ بني سويف يتفقد محل جزارة 3 طبيبات بيطريات (صور)

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زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، محل جزارة بشارع حاتم رشدي بمدينة بني سويف، والذي افتتحه 3 طبيبات خريجات كلية الطب البيطري، مبديا سعادته بهذه التجربة التي تعتبر نموذجا عمليا للشباب المكافح والذي اقتحم سوق العمل دون انتظار الوظيفة الحكومية.

وطالب المحافظ، الطبيبات البيطريات بضرورة المثابرة والاستمرار في تجربتهن ليكون النجاح حليفهن: "يجب أن يكون هذا المحل غير تقليدي ومتميز عن غيره محلات الجزارة من خلال توفير التوعية والمعلومات المناسبة والمفيدة للمواطنين المترددين على المحل كخدمة إضافية وتميز واضح عن المحلات التقليدية حيث سيتفيد المواطن نصائح صحية ونوعية اللحوم المناسبة له سواء من الناحية الصحية أو الوجبة التي تدخل ضمن مكوناتها اللحوم".

ووجه المحافظ رئيس المدينة بتسهيل كافة إجراءات التراخيص ومساعدتهم المستمرة لنجاح واستمرار مشروعهن والذي سيكون بداية انطلاق للمزيد من أبنائنا الخريجين ، ومشددا على تذليل أية عقبات قد تواجههن في بداية طريقهن نحو النجاح.

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وعبّرت الطبيبات عن سعادتهن بزيارة المحافظ للمشروع، وأوضحن أن فكرته جاءت بعد أن سبقهن أحد الأطباء البيطرين بافتتاح أول محل جزارة بمدينة الإسماعيلية فاستحسن الفكرة وقررن تطبيقها داخل محافظة بني سويف.