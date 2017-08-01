أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ بني سويف يتفقد محل جزارة 3 طبيبات بيطريات (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، محل جزارة بشارع حاتم رشدي بمدينة بني سويف، والذي افتتحه 3 طبيبات خريجات كلية الطب البيطري، مبديا سعادته بهذه التجربة التي تعتبر نموذجا عمليا للشباب المكافح والذي اقتحم سوق العمل دون انتظار الوظيفة الحكومية.

وطالب المحافظ، الطبيبات البيطريات بضرورة المثابرة والاستمرار في تجربتهن ليكون النجاح حليفهن: "يجب أن يكون هذا المحل غير تقليدي ومتميز عن غيره محلات الجزارة من خلال توفير التوعية والمعلومات المناسبة والمفيدة للمواطنين المترددين على المحل كخدمة إضافية وتميز واضح عن المحلات التقليدية حيث سيتفيد المواطن نصائح صحية ونوعية اللحوم المناسبة له سواء من الناحية الصحية أو الوجبة التي تدخل ضمن مكوناتها اللحوم".

ووجه المحافظ رئيس المدينة بتسهيل كافة إجراءات التراخيص ومساعدتهم المستمرة لنجاح واستمرار مشروعهن والذي سيكون بداية انطلاق للمزيد من أبنائنا الخريجين ، ومشددا على تذليل أية عقبات قد تواجههن في بداية طريقهن نحو النجاح.

شاهد أيضا

وعبّرت الطبيبات عن سعادتهن بزيارة المحافظ للمشروع، وأوضحن أن فكرته جاءت بعد أن سبقهن أحد الأطباء البيطرين بافتتاح أول محل جزارة بمدينة الإسماعيلية فاستحسن الفكرة وقررن تطبيقها داخل محافظة بني سويف.

 0557a2d96a.jpg6ab78b0b6d.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني