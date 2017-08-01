«راحوا فين الـ 200 مليون».. كشف حساب «صفقات» مرتضى منصور

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اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي منذ توليه المسؤولية علي تسويق لاعبيه في الخارج و تحقيق مكاسب مادية كبيرة من وراء بيعهم أو إعارتهم في دول الخليج أو الدول الأوروبية وإعلانه عدم تمسكه بأي لاعب يرغب في الرحيل شرط وصول عرضًا مغريًا، وهو ما جعل الزمالك يحصد الملايين في اخر 3 مواسم ونرصد لكم في التقرير التالي كم ملايين الدولارات التي دخلت خزينة النادي وكيف استفاد الفارس الأبيض من هذه الملايين.

وباع الزمالك، 5 لاعبين للخارج في الدوري السعودي والسويسري.

محمد عبد الشافي

ظهير أيسر أهلي جدة السعودي والزمالك السابق وحقق الزمالك من خلاله 4 مليون دولار بعدما اعارة لمدة عام بمليون و 200 ألف دولار عام 2015 قبل أن يبيعه نهائيًا بمبلغ قدره 2 مليون و 800 ألف دولار.

عمر جابر

في شهر مايو عام 2016 ارسل فريق بازل السويسري عرضًا لشراء عمر جابر ظهير أيمن القلعة البيضاء وأتفقى الناديين علي الصفقة وباع الزمالك عمر جابر للفريق السويسري بمبلغ قدره مليون و 650 ألف يورو.

محمد كوفي

اعار الزمالك مدافعه محمد كوفي في موسم 2015-2016 لنادي الاتفاق السعودي مقابل 200 ألف دولار.

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محمود عبد المنعم كهربا

اعار مجلس إدارة الزمالك محمود عبد المنعم كهربا مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي المرة الأولى عام 2016 لمدة موسم واحد مقابل مليون و 200 ألف دولار والمرة الثانية في العام الحالي مقابل 2 مليون و 500 ألف دولار.

مصطفي فتحي

اتفق الزمالك مع مسؤولي التعاون السعودي علي اعارة مصطفي فتحي لمدة موسم واحد مقابل ملون و 400 ألف دولار.

وبلغت القيمة المالية لبيع واعارة اللاعبين حوالي ما يقرب من 198 مليون جنيه مصري.

وأستغل الزمالك الدخل المادي من بيع واعارة اللاعبين بعقد العديد من الصفقات مع بداية موسم 2015-2016 بالتعاقد مع أحمد حسن مكي من حرس الحدود ومحمد عادل جمعة من المصري و إبراهيم عبد الخالق من سموحة ومحمود عبد المنعم كهربا و شريف علاء ظهير أيسر المقاولون وقتها ومحمد سالم و أحمد جمال الشهير بأبو تريكة واعارته لفريق الداخلية والزامبي إيمانويل مايوكا بالاضافة للتعاقد مع محمد إبراهيم و شيكابال الذي تم اعارته للإسماعيلي لمدة عام لم يستكملها ليعود للزمالك في منتصف الموسم.

بينما في موسم 2016-2017 تعاقد الزمالك مع كل ستانلي على سبيل الإعارة من وادي دجلة و محمد ناصف وأسامة إبراهيم و أحمد رفعت من إنبي وحسني فتحي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مسعد من مصر للمقاصة ومحمد مجدي من المصري وصلاح ريكو من الشرطة وشوقي السعيد من الإسماعيلي في انتقال حر وأحمد جعفر انتقال حر بالاضافة إلي حسام باولو في يناير الماضي.

بينما يستعد الزمالك للموسم الجديد 2017-2018 بإبرام العديد من الصفقات واستطاع التعاقد مع كلاً كاسنجو من الاتحاد السكندري و بنيامين أتشيمبونج من الداخلية ورزاق سيسية من أسوان وصلاح عاشور من إنبي و أحمد داودا من مصر للمقاصة.

بجانب التصالح مع عبد الواحد السيد وسداد 50% من مستحقاته والتي كانت تبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه كما سدد مستحقات أحمد سمير ظهير أيمن الفريق السابق بعد أن تنازل عن 70% من مستحقاته ليسدد الزمالك 30% وينهي الأزمة.