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وفد لوزارة التموين يبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجستية بالأقصر (صور)

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مصراوي Masrawy

وفد لوزارة يبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجستية بالأقصر (صور)

10:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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الأقصر - محمد محروس:

التقى محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة التموين، برئاسة مستشار وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العميد ياسر عباس، لبحث ترتيبات البدء في إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجستية على أرض المحافظة.

استعرض محافظ الأقصر مع الوفد الأراضي التي سبق تخصيصها لصالح وزارة التموين في المحافظة، والإمكانات التجارية والتسويقية والسياحية للمحافظة التي يمكن الاستفادة منها عبر استغلال الموقع المتميز للأقصر الذي يتوسط محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

كما تم تناول سُبل إزالة كل المعوقات للبدء في إنشاء سلاسل تجارية في عدد من المواقع المتاحة التي تم تخصيصها في المحافظة، وسُبل التنسيق مع المستثمرين لإنشاء أفرع للسلاسل التجارية الكبرى والشهيرة في الأقصر.

وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ الوفد في زيارة موقع المنطقة اللوجستية المقرر على مساحة 21 فدان الواقعة ناحية المدامود، حيث أشاد الوفد بالموقع المتميز للمنطقة الواقعة على طريق مدينة طيبة الرئيسي وبالقرب من مطار الأقصر الدولي، مؤكدين على العمل على إجراء دراسة ومخطط عام لإقامة منطقة لوجستية على أحدث مستوى في المنطقة، وذلك ضمن مخططات وزارة التموين لإنشاء عدد من المناطق اللوجستية في محافظات الصعيد التي سيكون لها النصيب الأكبر في مشروعات التنمية التجارية واللوجستية.

كما تفقد الوفد الأرض المخصصة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان رمسيس وسط مدينة الأقصر، على مساحة 422 مترًا مربعًا.

كما تفقد الوفد أحد المواقع المخصصة لإقامة سلاسل تجارية بمنطقة سيالة بدران في الكرنك، والمخصص على مساحة 1200 متر، إذ تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة تجارية نموذجية في المنطقة، نظرًا لتميز الموقع وقربه من معبد الكرنك.

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