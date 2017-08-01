حزب الدستور "جبهة بيومي": نوافق على إعادة الانتخابات بعيدًا عن القضاء

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، أن جبهته لا تجد مشكلة في إعادة انتخابات الحزب مرة أخرى، والعودة إلى الوراء عدّة خطوات لإعلاء مصلحة الحزب بعيدًا عن القضاء.

وأشار بيومي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه دعا جبهة "خالد داوود" إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى بكافة الضمانات، بشرط عدم الطعن أمام لجنة شئون الأحزاب، عقب رفض اللجنة جميع الأوراق المقدمة من كلا الطرفين بالحزب، وعدم اعتماد أي نتيجة من نتائج الانتخابات الداخلية التي شهدها.

وأضاف: "خالد داوود رفض دعوتنا وأعلن عن نيته في الطعن على القرار، ولكنني أتمنى أن يتراجع عن قرار الطعن ويقبل إجراء انتخابات يكون الفيصل فيها لأعضاء الدستور".

وكشف بيومي، عن وجود مفاوضات تجري عن طريق وسطاء من شخصيات داخل الحزب وخارجه، أدت إلى موافقة داوود على اجراء الانتخابات بعد تقديم الطعن.

وتساءل مستنكرًا: "بعد نجاح أي مرشح في الانتخابات ما مصير الطعن؟"، لافتًا إلى أن إجرائها لا يستوي مع وجود الطعن، حيث أن هدف المرحلة مصلحة الحزب ورفعته في معركة انتخابية وليست قضائية تؤدي إلى زيادة حدّة الصراع.

وتعود أزمة حزب الدستور إلى بداية العام الجاري، بعدما خرجت نتائج المؤتمر العام غير العادي لحزب الدستور، واعتماد فوز خالد داوود رئيسا له بأغلبية الأصوات، فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء عن فوز القائمة التى يترأسها الدكتور أحمد بيومى عقب حصولها على عدد ١٥٩ صوتا من إجمالى عدد الأعضاء الذين صوتوا بتلك الانتخابات 258.