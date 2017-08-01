العاهل البحريني: نقف إلى جانب السعودية فى تصديها للإرهاب

الرياض - (أ ش أ):

أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله.

وجدد الملك حمد الذى وصل إلى السعودية فى وقت سابق اليوم - فى تصريحات صحفية بالسعودية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" التأكيد على وقوف البحرين التام والثابت إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتينا العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وقال الملك حمد أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع السعودية في مساعيها للدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، ويؤيد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة الحج".

وأعرب عن ثقته التامة بأن موسم الحج لهذا العام سيكون متميزاً وناجحاً، حيث تتوافر له كل المقومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان في ظل الرعاية الفائقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج، وما تبذله من جهود لتيسير هذه الفريضة العظيمة.

وأشاد، بالتطوير الدائم والارتقاء المتواصل - الذى تحرص عليه السعودية - فى مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لكل من يقصد الأماكن المقدسة وأداء هذه الرسالة الإسلامية السامية التى شرف الله عز وجل هذه البلاد بها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد اجتمع فى وقت سابق اليوم مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حيث تم بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية.