بعد السخرية من تمثال المرج.. الثقافة: إزالة التماثيل المشوهة بالميادين​

القاهرة- أ ش أ:

شدد المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، أن الجهاز سيواصل المضي قدما في أداء رسالته بإزالة مجموعة التماثيل المشوهة التي انتشرت مؤخرا في بعض الميادين ومنها تمثال حي المرج بشارع مؤسسة الزكاة، من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري لهذه الميادين.

وقال أبو سعدة -في تصريح اليوم الثلاثاء-، إنه أخطر رئيس حي المرج بضرورة إزالة هذا التمثال المشوه، مؤكدا "أنه لا يمت بأي صلة لمجالات الفن والإبداع".

وأضاف أن جهاز التنسيق الحضاري قام بتفعيل مبادرة "تطوير ميادين مصر"، والتي تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري لميادين مصر، لافتا إلى وضع التصميمات الهندسية وإعادة التخطيط لـ21 ميدانا بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن الميادين التي انتهى الجهاز من وضع التصميمات الهندسية وإعادة تخطيطها: ميدانا مصطفى كامل وشامبيليون بمحافظة الإسماعيلية، وميدانا النافورة بالجمالية والشهداء بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وميدان الجلاء بطنطا بمحافظة الغربية، وبمحافظة الوادي الجديد في الداخلة "ميدان الإسعاف - ميدان التحرير - ميدان المستشفى"، والخارجة "مدخل ميدان المطار - ميدان المحافظة - البساتين – ميدان الساعة"، ومدينة بلاط "ميدان السياحة".

كان مجموعة من المواطنين قد سخروا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من صورة تمثال المرج، معلقين عليه "آخر إبداعات الشعب المصري العظيم"، وبذلك ينضم تمثال المرج إلى مجموعة التماثيل المشوهة التي انتشرت في الفترة المؤخرة في كافة الميادين المصرية.