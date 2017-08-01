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الرقابة الإدارية: محارق السويس عاجزة عن التخلص من النفايات الطبية

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية: محارق السويس عاجزة عن التخلص من النفايات الطبية

10:16 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الرقابة الإدارية: محارق السويس عاجزة عن التخلص من النفايات الطبية

مجمع حرق النفايات

السويس - حسام الدين أحمد:

نظم مكتب الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الثلاثاء، حملة على مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، الكائن على طريق (السويس - الإسماعيلية)، بحي الجناين، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الإدارية.

ولاحظت الحملة تكدس كميات الرماد الناتجة عن الحرق وعدم التخلص منها بالطرق الوقائية المتبعة، فضلاً عن تكدس النفايات الطبية الخطرة بالمحرقة، وتأخر حرقها أولاً بأول.

وبمراجعة سجلات استلام النفايات الطبية وحصر الوارد، كشفت الحملة عدم انتظام القيد بالسجلات، إلى جانب تدهور حالة المحرقة وانبعاث الروائح الكريهة منها وإلقاء "السرنجات" والمستلزمات الطبية خارجها.

كما كشفت الحملة عجز المحارق الثلاث الموجودة بالموقع عن تغطية الكميات الواردة، إذ تبلغ طاقة الحرق اليومي 1.2 طن نفايات طبية خطرة، بينما يستقبل المجمع شهريًا متوسط ما بين 45 إلى 50 طنًا من النفايات من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والعيادات، ما يمثل فائضًا عن طاقة المحرقة.

وإلى ذلك، رصدت الحملة قصورًا في عدد المحارق، إذ تبين أن نقاط التجميع لا تستوعب الكميات الواردة، ما دفع بتراكم كميات من النفايات الطبية بالمجمع إلى خارج تلك النقاط المخصصة للتجميع، وهذا فضلاً عن أرضية تلك النقاط المتصلة مباشرة بالتربة، ما يهدد بوجود مخاطر حال تسرب السوائل من النفايات إلى الأرض ووصولها للمياه الجوفية، إلى جانب اعتماد العاملين في وزن الكميات على ميزان غير دقيق.

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