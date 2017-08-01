الآثار: إطلاق اسم بيشوي شهيد كنيسة طنطا على أحد معامل متحف الحضارة

القاهرة- أ ش أ:

أطلقت إدارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، اسم الشهيد بيشوي نادي شنودة الكيميائي بالمتحف الذي راح ضحية تفجيرات كنيسة طنطا في أبريل الماضي على معمل الكربون 14 الذي كان من المقرر أن يعمل به الشهيد.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي نظمها اليوم العاملون بالمتحف لتكريم اسم بيشوي الذي اغتالته يد الإرهاب حيث قامت والدة الشهيد بيشوي بقص الشريط بمصاحبة المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف، وقامت بجولة داخل المعمل هي وأسرته والتقطت الصور مع زملائه.

وأكد المهندس محروس سعيد، أنه كان لزامًا على من أحب بيشوي من أصدقاء ورؤسائه أن يشيدوا بصاحب الخلق الحسن والشخصية المهذبة ويقدموا لأسرته وأهله وجيرانه أصدق العزاء وأقل شعور الوفاء.

ومن جانبه قال معتز الحسيني المسئول الإعلامي للمتحف، أنه تم خلال حفل التكريم تسليم والدة الشهيد بيشوي شهادة تقدير ودرع الوفاء من الزملاء، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن بيشوي مصحوبا بمجموعة من الصور مع زملائه وأصدقائه وأيضا العديد من اللقاءات والأحداث والفعاليات التي شهدها بيشوى معهم.

وأوضح الحسيني أنه على هامش الاحتفالية تم عمل جولة لأسرة الفقيد لزيارة الكنيسة المعلقة وكنيسة مارى جرجس بمجمع الأديان، لافتًا إلى أنه حرص على حضور الاحتفالية الدكتورة سامية الميرغني مدير مركز بحوث وصيانة الآثار سابقا.