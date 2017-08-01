مصراوي Masrawy

تعرف على موعد تنسيق الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة 09:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

ارشيفيه

كتب- محمود مصطفى:تبدأ جامعة الأزهر، الأحد المقبل في استقبال الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، لتسجيل رغبات القبول بالكليات ولمدة أسبوع.وقال الدكتور هاني حرب مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر، إنه تم تخصيص ثلاث مكاتب رئيسية لتسجيل الرغبات، وهم "أمانة الجامعة بفرعي طنطا وأسيوط"، ومكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات، والمدينة الجامعية للبنين.وأضاف حرب، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه من الممكن أن يسجل طلاب الثانوية الأزهرية رغباتهم في الأماكن المخصصة للثانوية العامة أيضا.وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق للناجحين في الثانوية الأزهرية اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة أسبوع عن طريق الإنترنت.وأوضح رئيس الجامعة، أنّ التنسيق يشمل كليات جديدة، تضم فصولًا لطب البنات بدمياط لخدمة طالبات الوجه البحري، وفصولًا لطب البنات بأسيوط تيسيرًا على طالبات الوجه القبلي، وصيدلة بنات أسيوط، وكلية التجارة بنين بأسيوط، وكليتي التربية بنين والتربية بنات بأسيوط، إضافةً إلى تحويل فصول ملحقة إلى كليات مستقلة؛ وهي: كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، إضافةً إلى افتتاح شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.طالبات الثانوية العامةوأوضح المحرصاوي، أنه بالنسبة للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة للعام 2017، والراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات في القاهرة، وتفهنا الأشراف، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، وكليات البنات، فيبدأ اعتبارًا من 13 أغسطس حتى 30 أغسطس،.الشهادات المعادلةوأوضح رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر فتح باب التنسيق لطلاب وطالبات الشهادات المعادلة اعتبارًا من 13 أغسطس حتى 30 أغسطس المقبل يدويا وليس عن طريق الإنترنت.السنوات السابقةولفت المحرصاوي، إلى أنه بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية في سنواتٍ سابقة، يتم تسجيل رغبات في الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.إعادة القيدوأشار إلى أنه بالنسبة، لإعادة القيد للطلاب والطالبات المستنفدين مرّاتِ الرسوب للعامين 2015 - 2016، يتقدم الطالب للكلية التي استنفد منها، خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

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