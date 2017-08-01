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مكرم محمد: تفاهم بين وزراء إعلام الدول الأربع لدعم موقف شعوبها من قطر

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مصراوي Masrawy

مكرم محمد: تفاهم بين وزراء إعلام الدول الأربع لدعم موقف شعوبها من قطر

09:37 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مكرم محمد: تفاهم بين وزراء إعلام الدول الأربع لدعم موقف شعوبها من قطر

مكرم محمد أحمد

القاهرة- أ ش أ:

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع وزراء إعلام الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب بعد غد الخميس بجدة يهدف لدعم موقف شعوبها الرافض لدعم الدوحة للإرهاب والتدخل في شئون البلدان الأخرى.

وأضاف مكرم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك تفاهمًا تامًا بين القائمين على الإعلام في والإمارات والسعودية والبحرين بشأن الأزمة مع قطر، موضحًا أن اجتماع الخميس سيناقش أساليب التعامل الإعلامي مع الأزمة في ظل وجود مؤشرات على أن مدتها الزمنية قد تطول بعض الشيء.

وأفاد بأن الاجتماع سيناقش أيضا التعامل الإعلامي مع بوادر الحوار مع قطر في حال ظهورها بشرط أن يقوم الحوار على منطلقات سليمة قائمة على تلبية الدوحة لقائمة المطالب المشروعة للدول الأربع.

وذكر أن الاجتماع سيناقش ملف قناة الجزيرة القطرية وسيرد على افتراءات البعض بأن غلق القناة في الدول الأربع هو اعتداء على حرية الرأي، حيث أن القناة القطرية نصبت نفسها راعيا للربيع العربي رغم أنها استهدفت في الأساس إلحاق الضرر بالدول العربية من منطلق تحقيق مصالح ذاتية تؤكد خروج الدوحة عن عباءتها العربية والخليجية كما أصبحت القناة بوقا للجماعات الإرهابية ومصدرا لبث الفتن والانقسامات.

وأكد مكرم أن المصريين كانوا من أوائل شعوب المنطقة التي أسقطت مصداقية الجزيرة بعد أن انكشفت لهم نواياها من خلال تغطيتها المغرضة غير المحايدة وغير المهنية للأحداث التي وقعت في مصر منذ ثورة يناير ٢٠١١ وحتى الآن ومحاولاتها الدائمة لإسقاط الدولة المصرية وبث الفرقة واليأس في نفوس المصريين.

وقال: إنه ليس من المطروح حتى الآن أن يخرج الاجتماع بقرارات مقاطعة أو معاقبة لوسائل إعلام قطرية أخرى من قبل الدول الأربع.

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