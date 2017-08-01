أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جوتيريش يدعو إلى بذل الجهود الممكنة للتهدئة في فنزويلا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جوتيريش يدعو إلى بذل الجهود الممكنة للتهدئة في فنزويلا

09:27 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

جوتيريش يدعو إلى بذل الجهود الممكنة للتهدئة في فنزويلا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ف ب):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، السلطات الفنزويلية لبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف التوتر ومنع حدوث مزيد من العنف بعد إعادة توقيف اثنين من قادة المعارضة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن جوتيريش أحيط علما بقرار السلطات الفنزويلية إلغاء الإقامة الجبرية لليوبولدو لوبيز وحاكم كركاس انطونيو ليديزما وإعادة حبسهم.

وتابع: "في هذه اللحظة الحرجة لمستقبل البلاد، يحض الأمين العام كل الفنزويليين، خصوصًا أولئك الذين يمثلون السلطة على بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التوتر، ومنع مزيد من العنف والخسائر في الأرواح، وإفساح المجال أمام الحوار السياسي".

وقد أعلنت المحكمة الفنزويلية العليا في بيان أنها تلقت معلومات من أجهزة الاستخبارات تتحدث عن خطة المعارضين للفرار، موضحة أنهما لم يلتزما بشروط توقيفهما المنزلي التي تحظر عليهما الإدلاء بأي مواقف سياسية والتحدث إلى وسائل الإعلام، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المعارضين.

ويأتي القرار قبل أول اجتماع للجمعية التأسيسية الجديدة التي انتخبت، الأحد، وتبدأ عملها، الأربعاء، في مقر البرلمان وتقضي مهمتها بإعداد دستور جديد، وهي الخطة التي تعتبر المعارضة أنها ستدفع البلاد نحو حكم سلطوي.

وجدد الأمين العام مطالبه باجراء مباحثات سياسية عاجلة، مؤكدًا دعمه جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

وتجتاح فنزويلا احتجاجات في الشوارع ضد حكم الرئيس نيكولاس مادورو أوقعت 120 قتيلاً منذ أبريل الفائت.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الأمريكية: الاعتقالات في فنزويلا تؤكد أن رئيسها "مستبد"

    أخبار

  • البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التأسيسية على مسودة الدستور

    أخبار

  • الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

    أخبار

  • توقيف زعيمين معارضين في فنزويلا كانا في الإقامة الجبرية

    أخبار

إعلان

b9a86c9ad5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا