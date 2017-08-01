طارق فهمي: محاولة تركيا الصلح بين دول الخليج وقطر «فاشلة»

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قال الباحث السياسي طارق فهمي، إن المحاولة التركية للصلح بين الدول الخليجية مع قطر فاشلة، مؤكدًا أن الحركة العسكرية التركية داخل الدوحة مقيدة.

وأضاف فهمي، في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، إنه غير صحيح أن تركيا تتحرك بحرية في قطر، ولكنها تعمل تحت القاعدة العسكرية الأمريكية، ولابد من التنسيق معها قبل عمل أي طلعات جوية.

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وأكد فهمي أن إيران لديها مخطط كبير للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وتساعدها في ذلك قطر عبر فتح باب الصراعات بين العرب، موضحًا أن الحديث عن تدويل الحج عبثًا سياسيًا يهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمة القطرية.