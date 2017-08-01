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حسام بدراوي: إلغاء الشهادة الابتدائية قرار «إيجابي»

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حسام بدراوي: إلغاء الشهادة الابتدائية قرار «إيجابي» حسام بدراوي: إلغاء الشهادة الابتدائية قرار «إيجابي»

التحرير

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قال الدكتور حسام بدراوي، الخبير التربوي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء الشهادة الابتدائية قرار سليم للغاية وإيجابي، مشدّدًا على أنه سيُقلل الأعباء المفروضة على الأسرة المصرية.

أضاف بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن طريقة التقويم التراكمي الأفضل في العالم لتقييم الطلاب وتطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن «تقويم الفرصة الواحدة أمر خاطئ تمامًا».

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تابع: «كلما كان التقييم الطلابي إلكتروني، ولا يتدخل فيه عامل البشر، يؤدي لتحقيق فلسفة التقويم بشكل أفضل، وأرجو من الناس تنتظر قليلًا وتقيم الموضوع بدلًا من الرفض المُبكر بدون فهم».

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليس شهادة، موضحًا أن الفارق الوحيد بين الصفين الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، هو أن امتحانات الصف السادس سوف يجريها معلمون من خارج مدارس الطلاب.

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التحرير

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