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موسى لوزير التموين: الناس بتكُح تراب وسيادتك مش حاسس (فيديو)

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موسى لوزير التموين: الناس بتكُح تراب وسيادتك مش حاسس (فيديو) موسى لوزير التموين: الناس بتكُح تراب وسيادتك مش حاسس (فيديو)

التحرير

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، الدكتور علي المصليحي، وزير ، داعيًا إياه للنزول إلى الشارع لمعرفة الأوضاع الحقيقية للمواطنين، قائلًا: «حضرتك بتقول زودنا سلع.. لمين؟ في الهوا؟ المواطن اللي محتاجها مش لاقي يشتريها، وهو فين البطاقات عشان الناس تصرفها أصلًا؟ في ناس بقالها سنتين بتجري علشان تطلع البطاقة ومش عارفة تاخدها».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، «السادة الموظفين بتوع حضرتك مش بيعملوا حاجة، لأن مفيش متابعة، انزل روح إمبابة ولا المطرية، قعدة المكتب ولا شيء، طول ما جزمتك متلمعة يبقى مفيش فايدة، ومهما تعمل محدش حاسس باللي بتعمله، سيادتك بكل صراحة مش حاسس ولا داري بمشاكل الناس الحقيقية».

تابع: «الناس بتكُح تراب وسيادة الوزير مش حاسس، وحتى الآن لم يصل للمواطن الذي يعاني، كلام الوزير حلو في الإعلام، لكن على الأرض صفر، الناس بتشتمنا وبتشتمكم، أنا لا هجامل وزير ولا حكومة، وبكل صراحة دكتور علي تغير بعدما تقلد المنصب، بقى بتاع مش بتاع الشعب».

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وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، الثلاثاء، أول شهر أغسطس، بحيث يتم تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش للمواطن مستحق الدعم.

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التحرير

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