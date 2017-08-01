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مران الزمالك| تدريب الحراس بـ«كرات التنس».. وفقرة بدنية «لباسم والسعيد»

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مران الزمالك| تدريب الحراس بـ«كرات التنس».. وفقرة بدنية «لباسم والسعيد» مران الزمالك| تدريب الحراس بـ«كرات التنس».. وفقرة بدنية «لباسم والسعيد»

التحرير

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حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى على تخصيص جزء من المران لأداء أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة بـ«كرات التنس» لزيادة رد فعل حراس القلعة البيضاء وأدى الرباعي  التدريبات تحت قيادة طاهر.

وخضع الثنائي باسم مرسي وشوقي السعيد لاعبا الفريق لتدريبات بدنية تحت قيادة البرازيلي ماركو رودريجو مدرب الأحمال بشكل منفرد لرفع معدلات لياقتهم البدنية كما أدى محمود عبد الرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق تدريبات في الجيم بعد انتهاء التدريبات الجماعية لتقوية العضلات.

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وقام طارق يحيي المدير الفني لنادي الزمالك بعقد جلسات خاصة مع بعض اللاعبين، على هامش المران الجماعي الذي شهده ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بفرع النادي بميت عقبة.

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التحرير

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