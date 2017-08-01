مران الزمالك| تدريبات تأهيلية للرباعي المُصاب.. وجلسة بين «يحيى وسليمان»

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أدى رباعي الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد إبراهيم ومحمود حمدي «الونش» تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، والذي يشهده ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بفرع الندي بميت عقبة.

واكتفى «الونش» بالجري الخفيف حول الملعب في ظل إصابته بكدمة في الركبة بينما أدى الثنائي «شيكابالا» و«أوباما» تدريبات تأهيلية في الجيم حيث يعاني «شيكابالا» من شد في العضلة الضامة ويتم تجهيزه للمشاركة في لقاء المصري بالكأس.

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