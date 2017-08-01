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مران الزمالك| تدريبات تأهيلية للرباعي المُصاب.. وجلسة بين «يحيى وسليمان»

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مران الزمالك| تدريبات تأهيلية للرباعي المُصاب.. وجلسة بين «يحيى وسليمان» مران الزمالك| تدريبات تأهيلية للرباعي المُصاب.. وجلسة بين «يحيى وسليمان»

التحرير

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أدى رباعي محمود عبد الرازق «شيكابالا» ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد إبراهيم ومحمود حمدي «الونش» تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، والذي يشهده ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بفرع الندي بميت عقبة.

واكتفى «الونش» بالجري الخفيف حول الملعب في ظل إصابته بكدمة في الركبة بينما أدى الثنائي «شيكابالا» و«أوباما» تدريبات تأهيلية في الجيم حيث يعاني «شيكابالا» من شد في العضلة الضامة ويتم تجهيزه للمشاركة في لقاء المصري بالكأس.

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وعقد طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع  الدكتور طارق سليمان طبيب الفريق طلب خلالها  تقريرًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين، للاطمئنان عليهم قبل المواجهة المرتقبة مع المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس ، المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس الجاري.

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