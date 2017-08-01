بالأسماء.. السيسي يعتمد حركة نقل السفراء للخارج

القاهرة - (أ ش أ)

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي حركة نقل السفراء للخارج لهذا العام.

وشملت الحركة ترشيح السفير محمد إدريس، مندوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف مندوبًا لمصر لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف، والسفير أمجد عبد الغفار سفيرًا لمصر لدى هولندا، والسفير ياسر مراد، سفيرًا لمصر لدى المكسيك، والسفير أيمن القفاص، سفيرًا لمصر لدى الدنمارك.

وكذلك تم اعتماد السفيرة ليلى بهاء سفيرًا لمصر لدى تايلاند، والسفيرة ندى دراز سفيرًا لمصر لدى مالطة، والسفير عمر سليم سفيرًا لمصر لدى إسبانيا، والسفير أيمن كامل سفيرًا لمصر لدى اليابان، والسفير أشرف إبراهيم سفيرًا لمصر لدى المغرب، والسفير طارق القوني سفيرًا لمصر لدى الكويت، والسفير أمين مليكة سفيرًا لمصر لدى الأرجنتين، والسفير هشام النقيب قنصل مصر العام بنيويورك.

وشملت الحركة السفير علاء حجازى سفيرًا لمصر لدى السويد، والسفير مدحت المليجي سفيرًا لمصر لدى الكاميرون، والسفير عادل إبراهيم سفيرًا لمصر لدى أذربيجان، والسفير هشام ماهر قنصلاً لمصر لدى مارسيليا، والسفير محمد فهمى سفيرًا لمصر لدى زيمبابوى، والسفير خالد البقلى، سفيرًا لمصر لدى بلجيكا، والسفير حازم فهمى سفيرًا لمصر لدى كوريا الجنوبية.

وشملت الحركة أيضا ترشيح السفير إيهاب نصر سفيرًا لمصر لدى روسيا، والسفير محمود سامى سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، والسفير ماجد رفعت سفيرًا لمصر لدى جواتيمالا، والسفير هشام شعير سفيرًا لمصر لدى كوبا، والسفير طارق سلام سفيرًا لمصر لدى أوغندا، والسفيرة هالة البشلاوى سفيرًا لمصر لدى البوسنة والهرسك، والسفيرة مى خليل سفيرًا لمصر لدى قبرص، والسفير مؤيد الضلعى سفيرًا لمصر لدى بلغاريا، والسفير محمود نايل سفيرًا لمصر لدى فيتنام.