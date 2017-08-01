وزير التعليم: نستهدف إنشاء 100 ألف فصل بمشاركة القطاع الخاص في عامين

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برنامج الحكومة في مجال بناء المدارس الجديد يستهدف إنشاء 100 ألف فصل خلال عامي 2016- 2017، و2017- 2018، بهدف حل المشاكل ذات الأولوية، وخفض كثافة الفصول.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، أن الـ100 ألف فصل تنقسم إلى 60 ألف فصل من الموازنة العامة للدولة بمعدل سنوي 30 ألف فصل، و 40 ألف فصل من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والاستثماري بمعدل سنوي 20 ألف فصل، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين، ومشروع إنشاء وتطوير مدارس على غرار المدارس اليابانية.

وأشار الوزير إلى أنه بداية من 1 يوليو 2016 وحتى الآن تم تسليم 9228 فصل، وإسناد والبدء في عمل 19238 فصل، وطرح 13120 فصل، وتجهيز مستندات الطرح لـ12740 فصل، بإجمالي 54326 ألف فصل.

وأوضح أن الإنشاءات الجديدة وصلت إلى 46% من إجمالي الفصول التي يتم العمل بها، فيما تمثل رفع الطاقة الإستيعابية للمباني القائمة نسبة 54%.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة الهندسة للقوات المسلحة ستسلم 28 مدرسة جديدة على الطراز الياباني بتاريخ 15 أغسطس المقبل، وتسلم هيئة المجتمعات العمرانية 3 مدارس للنيل، إلى جانب تسليم هيئة الأبنية التعليمية 50 ألف فصل يدخلون الخدمة بداية من العام الدراسي الجديد.