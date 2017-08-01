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طارق شوقي: انتهاء أزمة تعريب امتحانات طلاب اللغات بدءً من العام المقبل

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: انتهاء أزمة تعريب امتحانات طلاب اللغات بدءً من العام المقبل

08:47 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

طارق شوقي: انتهاء أزمة تعريب امتحانات طلاب اللغات بدءً من العام المقبل

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تقرر السماح لطلاب المدارس التجريبية والخاصة "لغات" بأداء الامتحان في عامي 2016-2017، و2017- 2018 أداء الامتحان باللغة التي يختارها.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي عقد بالوزارة، أنه اعتبارًا من دفعة الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي عام 2017-2018، سيتم أخذ تعهد على ولي أمر الطالب بامتحان نجله بلغة دراسته.

يأتي ذلك ردًا على أزمة تعريب الامتحانات لطلاب اللغات، وقال الوزير: "ده اتفاق محدش يجي يتظاهر تاني".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شهدت أزمة خلال فترة تولى الدكتور الهلالى الشربينى السابق عقب قرار الوزارة تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 والتى تلزم الطلاب بأداء الامتحانات باللغة التى يدرسون بها دون تعريب.​

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