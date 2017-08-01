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وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتجاوز قوانين البيئة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

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مصراوي Masrawy

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتجاوز قوانين البيئة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

08:44 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تتجاوز قوانين البيئة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

الحدود الميكسيكية الامريكية

نيويورك - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، أنها ستستخدم سلطاتها لإعفاء نفسها من الاضطرار إلى الالتزام بالقوانين البيئية وغيرها في جهودها لبناء الجدار الحدودي والطرق في منطقة سان دييجو في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن القرار سيتم تطبيقه على أعمال تشييد النماذج الأولية للجدار الذي تخطط وكالة الجمارك وأمن الحدود الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي لبنائه في المنطقة استجابة للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد في يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الكونجرس مرر عدة قوانين تعطي وزارة الأمن الداخلي سلطة لاستثناء تشييد الحواجز مثل الجدران الحدودية من مجموعة من قوانين البيئة وإدارة الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الداخلي تذرعت بهذه السلطة 5 مرات سابقة بين 2005 و2008، حسب الوزارة نفسها، وهي الفترة التي جرى خلالها بناء معظم الجدران الحدودية الموجودة حاليًا.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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