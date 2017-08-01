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سر "مقطع فيديو" أوقع المتهم بإطلاق النار على "عروس الهرم"

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مصراوي Masrawy

سر "مقطع " أوقع المتهم بإطلاق النار على "عروس الهرم"

07:27 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

إطلاق النار - ارشيفيه

كتب - محمد شعبان:فرح الأب لتحقق حلم حياته برؤية فلذة كبده عروسًا، راح يضع اللمسات الأخيرة لحفل الزفاف قبل وصول العروسين والأهل والأصدقاء، لكن فرحته لم تدم طويلا، فطلقة "ابن العم" الطائشة تبدلت معها مظاهر الفرحة إلى حزن وأسى عقب تلقي العروس طلقة بالصدر.مساء السبت الماضي، كانت الأمور تسير على ما يرام، أصوات الزغاريد وتبادل عبارات التهاني تسود فيلا حسن فهمي بطريق المنصورية بدائرة قسم شرطة الهرم، حيث حفل زفاف العروس "هدير"، 21 عامًا.بمرور الوقت، قرر "جمعة"، 51 عامًا، الاحتفال بحفل زفاف ابنته، وأخرج من طيات ملابسه طبنجة عيار 9مم، وأطلق عدة أعيرة في الهواء، بينما يضع الحضور أيديهم على قلوبهم خشية إصابة أحد بمكروه حتى فوجئ الجميع بنجل عم العروس "أحمد"، 32 عامًا، ممسكًا بطبنجة "لازم نحيي العروسة".طلقات متتالية خرجت من ماسورة الطبنجة التي تحمل ماركة "سيج زاور"، أعقبها صمتًا اقترن بالذهول والحزن يقطعها صوت استغاثة "العروسة اتصابت.. إلحقونا".خلال ثوان معدودة، كان الحزن يسود المكان، صراخ هنا، وبكاء هناك، أكف الضراعة مرفوعة طلبًا للعون الإلهي حيث استقرت طلقة العروس، وأحدثت فتحة دخول وخروج أعلى الصدر من الناحية اليمنى، خضعت على إثرها لتدخل جراحي عاجل بمستشفى قصر العيني.تلقى الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، بلاغًا من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصابة بمنطقة المنصورية، لينطلق إلى محل الواقعة على رأس قوة من القسم.رواية الشهود أشارت بأصابع الاتهام إلى والد العروس ونجل عملها "ماحدش كان بيضرب نار غيرهم"، ليتم ضبطهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة.مشاعر مختلطة كانت تسيطر على الأب، جسد رخو يحمل عقل مشوش، مُشتت التركيز، يحاول استجماع ما تبقى من قواه الخائرة، يقطع حبل أفكاره سؤال الضابط الموجه إليه "إيه الي حصل بالظبط؟"، لكن لسانه عجز عن النطق تلك اللحظة "مش مصدق اللي حصل.. أكيد كابوس".مع استمرار أعمال البحث وجمع المعلومات، استعان الرائد هاني عجلان بشريط الفيديو الخاص بحفل الزفاف لمراجعة تفاصيل تلك الواقعة، وأظهرت إحدى اللقطات نجل عم العروس "أحمد" أثناء إطلاقه أعيرة نارية في الهواء، وكانت اللحظة الفارقة لحظة إنزاله للطبنجة من الأعلى، خرجت طلقة بالخطأ أصابت العروس.وبمواجهته بما جاء في الفيديو، أقر ابن عم العروس بصحة ما جاء فيه، وأكد أنه وراء إصابة العروس، بينما تم إسناد تهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص لوالد المصابة.وأفاد مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، بتحسن حالة العروس، وأنها غادرت غرفة العناية المركزة عقب استقرار حالتها، مشيرًا إلى أنها تتلقى عناية طبية فائقة من قبل الأطباء.

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