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رئيس الوزراء: الدولة تسير إلى ما كانت عليه في 2009

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رئيس الوزراء: الدولة تسير إلى ما كانت عليه في 2009 رئيس الوزراء: الدولة تسير إلى ما كانت عليه في 2009

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كتب - أحمد سعيد حسانين - إسلام الشاذلى 

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطى النقدى تخطى 36 مليار دولار، ما يبعث رسالة طمأنة للشعب بأن الاقتصاد الوطني يتعافى، مشيرًا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لما كانت عليه في 2009 و2010.

قال رئيس الوزراء فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، إن زيادة الاحتياطى النقدى للدولة يعنى اكتفاء لاحتياجاتنا فى السوق المحلية بأكثر من 6 أشهر، ما يعطي تفاؤلا لتلبية احتياجات الاستثمار أيضا والمستثمرين ومختلف المشروعات التنموية.

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وأشار إسماعيل إلى أن ما يتم الآن من تعافي اقتصادي، يعد أحد الإجراءات من ضمن مخطط الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة ستستمر في استكمال ما تم البدء فيه بدعم من القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح ، الداعم الرئيسي لهذا الإصلاح .

وتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 10. 8 العام الجاري، منوها بوجود انخفاض في الدين العام ومعدلات البطالة، بما يعني إصلاحات شاملة بما ينعكس على الاستثمار بشكل عام، لافتا إلى أن ما يتم من إصلاحات يبشر المستثمرين بتحليل كافة العقبات التي تواجههم، وأشار إلى أن الدولة تسير بخطى جيدة في تطوير البنية الأساسية من أجل المشروعات الاستثمارية.

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