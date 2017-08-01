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هيئة قناة السويس تنشئ معرضا للسلع الغذائية في الإسماعيلية

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هيئة قناة السويس تنشئ معرضا للسلع الغذائية في الإسماعيلية هيئة قناة السويس تنشئ معرضا للسلع الغذائية في الإسماعيلية

التحرير

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ناقش اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية عددا من الموضوعات المتعلقة بالمحافظة ومدن القناة مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظي شمال سيناء والسويس.

وقال طاهر في بيان له اليوم الثلاثاء إنه ناقش مع مميش إقامة منفذ ضخم لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة على نفقه هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن الفريق رئيس الهيئة وافق على المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح برفع الأعباء عن المواطنين وتوفير لهم السلع الغذائية.

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وأعلن طاهر عن موافقة الفريق مهاب مميش أيضا على دعم منظومة النظافة من خلال التعاقد مع شركات نظافة، كما وافق على دعم ملف محو الأمية.

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التحرير

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