«التموين» تبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجيستية بالأقصر (صور)

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زار وفد من وزارة التموين مدينة الأقصر اليوم الثلاثاء لبحث ترتيبات البدء في إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجيستية في «المحافظة الجنوبية».

وترأس الوفد مستشار وزير التموين وبرفقته رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العميد ياسر عباس.

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وتفقد الوفد برفقة محافظ الأقصر محمد بدر موقع المنطقة اللوجستية المقامة على مساحة 21 فدانا بناحية قرية المدامود بمركز الزينية، وأشاد بالموقع المتميز للمنطقة الواقع على طريق مدينة طيبة الرئيسي وبالقرب من مطار الأقصر الدولي.

وأكد وفد وزارة التموين أنه سيتم عمل دراسة ومخطط عام لإقامة منطقة لوجيستية على أحدث مستوى في الأقصر، وذلك ضمن مخططات إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية في محافظات الصعيد التي سيكون لها النصيب الأكبر في مشروعات التنمية التجارية واللوجيستية.

واستهل الوفد زيارته بتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان رمسيس وسط مدينة الأقصر على مساحة 422 مترا مربعا، كما تم تفقد أحد المواقع المخصصة لإقامة سلاسل تجارية بمنطقة سيالة بدران في الكرنك المخصص له مساحة 1200 متر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة تجارية نموذجية في المنطقة نظرا لتميز الموقع وقربه من معبد الكرنك.