أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التموين» تبحث إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجيستية بالأقصر (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

زار وفد من وزارة مدينة الأقصر اليوم الثلاثاء لبحث ترتيبات البدء في إنشاء سلاسل تجارية ومنطقة لوجيستية في «المحافظة الجنوبية».

ac5a530670.jpg

وترأس الوفد مستشار وزير التموين وبرفقته رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العميد ياسر عباس.

1ac68a2450.jpg

شاهد أيضا

وتفقد الوفد برفقة محافظ الأقصر محمد بدر موقع المنطقة اللوجستية المقامة على مساحة 21 فدانا بناحية قرية المدامود بمركز الزينية، وأشاد بالموقع المتميز للمنطقة الواقع على طريق مدينة طيبة الرئيسي وبالقرب من مطار الأقصر الدولي.

507e4aa8b4.jpg

 وأكد وفد وزارة التموين أنه سيتم عمل دراسة ومخطط عام لإقامة منطقة لوجيستية على أحدث مستوى في الأقصر، وذلك ضمن مخططات إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية في محافظات الصعيد التي سيكون لها النصيب الأكبر في مشروعات التنمية التجارية واللوجيستية.

واستهل الوفد زيارته بتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مجمع استهلاكي تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان رمسيس وسط مدينة الأقصر على مساحة 422 مترا مربعا، كما تم تفقد أحد المواقع المخصصة لإقامة سلاسل تجارية بمنطقة سيالة بدران في الكرنك المخصص له مساحة 1200 متر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة تجارية نموذجية في المنطقة نظرا لتميز الموقع وقربه من معبد الكرنك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح