بسنت فهمي للحكومة: «إياكم ورغيف العيش» (فيديو)

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حذرت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، عضوة مجلس النواب الدولة من السعي إلى تحريك أسعار الخبز، قائلةً: «اعملوا اللي إنتم عايزينه، بس إياكم ورغيف العيش».

وأشادت بسنت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع رئيس التحرير» مع الإعلامي ممتاز القط، المُذاع على قناة «العاصمة»، بارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لـ36 مليار دولار، مضيفةً: «أنا توقعت الاحتياطي النقدي هيتجاوز 35 مليار دولار، وفيه ناس ماكانوش مصدقين، وهذا جاء نتيجة إجراءات اقتصادية صحيحة».

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وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن سعر صرف الدولار سينخفض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وسيترتب ذلك عن انخفاض الأسعار بعض الشيء، لكن يجب على الحكومة وجمعيات المجتمع المدني دعم مواطني الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل؛ لأنهم الأكثر تضررًا وتأثرًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة.