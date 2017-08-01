أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة التعاون: نعدّ لتوجيه استثمارات المصريين إلى كفر الشيخ

Google+ Print
وزيرة التعاون: نعدّ لتوجيه استثمارات المصريين إلى كفر الشيخ وزيرة التعاون: نعدّ لتوجيه استثمارات المصريين إلى كفر الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بأنه سيتم طرح المنطقة الاستثمارية بكفرالشيخ على المستثمرين المصريين من أجل تنميتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل بجد على إزالة جميع المعوقات التي ستواجه المستثمرين ولا سيما "الروتين".

وقالت نصر، في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، إن محافظة كفرالشيخ أخذت خطوات جادة للتنمية الاقتصادية المستدامة وفرضت نفسها بقوة على خريطة الاستثمار العالمي، مضيفة: "أتنبأ لكفرالشيخ مستقبلا استثماريا واعدا".

شاهد أيضا

ونوهت الوزيرة بأن كفرالشيخ جذبت استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية، خاصة في منطقتي البرلس ومطوبس.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وصلا اليوم إلى محافظة كفرالشيخ لبحث تنمية الساحل الشمالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني