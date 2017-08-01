وزيرة التعاون: نعدّ لتوجيه استثمارات المصريين إلى كفر الشيخ

التحرير

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صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بأنه سيتم طرح المنطقة الاستثمارية بكفرالشيخ على المستثمرين المصريين من أجل تنميتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل بجد على إزالة جميع المعوقات التي ستواجه المستثمرين ولا سيما "الروتين".

وقالت نصر، في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، إن محافظة كفرالشيخ أخذت خطوات جادة للتنمية الاقتصادية المستدامة وفرضت نفسها بقوة على خريطة الاستثمار العالمي، مضيفة: "أتنبأ لكفرالشيخ مستقبلا استثماريا واعدا".

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ونوهت الوزيرة بأن كفرالشيخ جذبت استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية، خاصة في منطقتي البرلس ومطوبس.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وصلا اليوم إلى محافظة كفرالشيخ لبحث تنمية الساحل الشمالي.