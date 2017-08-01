مران الأهلي| إنتظام «جمعة».. وتدريبات تأهيلية لـ«علي وغالي ونجيب»

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انتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، على الملعب الرئيسي ببرج العرب.

وكان اللاعب يعاني من نزلة برد شديدة منذ بداية معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخضع للعلاج تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

وأدّى باسم علي، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية خلال المران حيث كان يعاني اللاعب من الإصابة بكدمة في الفخذ، تعرض لها في مران أمس، حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم وواصل الثنائي حسام غالي ومحمد نجيب، تدريباتهم المنفردة، على هامش مران الجماعي.

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ويعاني محمد نجيب مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة، في الوقت الذي اشتكى فيه حسام غالي من الاجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني غدًا، الأربعاء، في الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية.