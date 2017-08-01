«أمن الإسكندرية»: مستعدون لتأمين مباراة الأهلي والفيصلي

التحرير

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صرح اللواء شريف عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، بأن قوات الأمن مستعدة لتأمين لقاءات نصف نهائى البطولة العربية والمقرر إقامتها على ملعبى استاد الجيش ببرج العرب، بين الأهلى والفيصلى الأردنى، غدا الأربعاء، وفريقى الترجى التونسى والفتح الرباطى المغربى على ملعب استاد الإسكندرية مساء الخميس.

ووصلت البطولة العربية المقامة التي تستضيفها مصر إلى مراحلها النهائية، وسمحت الأجهزة الأمنية بالسماح لنحو 25 ألف متفرج بحضور المباريات النهائية.

وقال مدير المباحث الجنائية في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هناك موافقة أمنية على زيادة عدد الجماهير إلى 25 ألف وبالتالى فإننا مستعدون لتأمين المباريات بشكل قوى حتى تخرج المباراتين بصورة مشرفة عن الكرة المصرية والعربية أيضا.

وأضاف عبدالحميد أنها فرصة قوية لإمكانية عودة الجماهير الموسم المقبل، متابعا: على الجماهير استغلالها بطريقة تدفع الجهات المعنية للموافقة على عودتهم للمدرجات، وطالب الجماهير بالتعاون حتى تخرج الأدوار النهائية من البطولة بشكل جيد يعبر عن صورة مصر.

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وأشار إلى أن فتح استاد برج العرب يبدأ فى تمام الثانية ظهر غد حتى الثامنة مساء، مع وصول الفريقين تقريبا فى المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساءً، لافتا إلى أن الخروج عن النص سيواجه بكل حزم ولن يتم السماح بأى تجاوز.

وأكد عبدالحميد أن خطة التأمين تعتمد على انتشار الأكمنة والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى ملاعب إقامة اللقاءات سواء باستاد الإسكندرية أو برج العرب عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أية إشغالات.

وشدد مدير المباحث على وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية لملاعب المباريات وفنادق إقامة الفرق المشاركة لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.