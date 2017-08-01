أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مرتضى منصور: سيسيه إضافة كبيرة للزمالك

Google+ Print
مرتضى منصور: سيسيه إضافة كبيرة للزمالك مرتضى منصور: سيسيه إضافة كبيرة للزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى مرتضي منصور رئيس نادي مع اللاعب الغاني رزاق سيسيه في حضور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان ووكيل اللاعب نبيل أبو زيد ورحب به بعد انضمامه للقلعة البيضاء رسميًا وأكد منصور أن رزاق صفقة جيدة جدًا، وسيكون إضافة كبيرة للزمالك.

وقال اللاعب أنه يشكر مرتضى على اهتمامه بإتمام الصفقة الصعبة وشدد على سعادته بالإنضمام لنادي الزمالك مشيرًا إلى أن انتقاله للزمالك شئ رائع.

وتحدث حسن عبد القادر رئيس أسوان وتوجه بالشكر لرئيس الزمالك بسبب حرصه على العلاقه الوطيدة التي تجمع الناديين وحرصه على حل المشكلة وديًا.

شاهد أيضا

وكان نجح في الحصول على استغناء اللاعب عبد الرازق سيسيه، المعار لنادي أسوان بعد الجلسه الودية التي عقدها مع حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان في حضور نبيل أبو زيد وكيل رزاق.

وحصل نادي الزمالك على توقيع الإيفواري سيسيه لمدة 5 سنوات، واتفق الأبيض مع النادي الأصلي للاعب اف سي مونانا الإيفواري على ضمه مقابل 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده وأعلن نادي أسوان اعتراضه على ضم القلعة البيضاء للاعب في ظل وجود بند في عقد الإعارة يتيح له ضم سيسيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة