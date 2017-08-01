مرتضى منصور: سيسيه إضافة كبيرة للزمالك

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التقى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعب الغاني رزاق سيسيه في حضور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان ووكيل اللاعب نبيل أبو زيد ورحب به بعد انضمامه للقلعة البيضاء رسميًا وأكد منصور أن رزاق صفقة جيدة جدًا، وسيكون إضافة كبيرة للزمالك.

وقال اللاعب أنه يشكر مرتضى على اهتمامه بإتمام الصفقة الصعبة وشدد على سعادته بالإنضمام لنادي الزمالك مشيرًا إلى أن انتقاله للزمالك شئ رائع.

وتحدث حسن عبد القادر رئيس أسوان وتوجه بالشكر لرئيس الزمالك بسبب حرصه على العلاقه الوطيدة التي تجمع الناديين وحرصه على حل المشكلة وديًا.

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وكان مرتضى منصور نجح في الحصول على استغناء اللاعب عبد الرازق سيسيه، المعار لنادي أسوان بعد الجلسه الودية التي عقدها مع حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان في حضور نبيل أبو زيد وكيل رزاق.

وحصل نادي الزمالك على توقيع الإيفواري سيسيه لمدة 5 سنوات، واتفق الأبيض مع النادي الأصلي للاعب اف سي مونانا الإيفواري على ضمه مقابل 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده وأعلن نادي أسوان اعتراضه على ضم القلعة البيضاء للاعب في ظل وجود بند في عقد الإعارة يتيح له ضم سيسيه.