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أسوان يضم مدافع الزمالك لمدة موسم

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أسوان يضم مدافع الزمالك لمدة موسم أسوان يضم مدافع الزمالك لمدة موسم

التحرير

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وافق مجلس إداراة نادي برئاسة مرتضى منصور، علي إعارة علي حسين مدافع فريق الشباب لمدة موسم بناءً على طلب  حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان، ووقع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي علي عقود إعارة اللاعب.

كان رئيس الزمالك قد عقد جلسة مع رئيس نادي أسوان لإنهاء صفقة الإيفوراي رزاق سيسيه، في حضور نبيل أبوزيد وكيل أعمال اللاعب.

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ونجح الزمالك في التعاقد مع الإيفواري سيسيه لمدة 5 سنوات، واتفق الأبيض مع النادي الأصلي للاعب إف سي مونانا الإيفواري على ضمه مقابل 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده.

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التحرير

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