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الخميس.. الأهلي يعلن لائحته الداخلية في مؤتمر صحفي

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الخميس.. الأهلي يعلن لائحته الداخلية في مؤتمر صحفي الخميس.. الأهلي يعلن لائحته الداخلية في مؤتمر صحفي

التحرير

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يعلن النادي الأهلي عن اللائحة الداخلية للقلعة الحمراء يوم الخميس المُقبل في مؤتمر صحفي  بمقر النادي في الجزيرة.

وعلم «التحرير» أن كل ما يُقال عن وضع بند الـ8 سنوات هى شائعات لا أساس لها من الصحة يحاول البعض ترويجه لأغراض انتخابية.

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بينما تتضمن اللائحة تغيير بند المؤهل المتوسط الموجود في لائحة اللجنة الأوليمبية، الذي يحق لصاحب المؤهل المتوسط الترشح للانتخابات، حيث ستنص لائحة الأهلي على أن يكون المرشح من حاملي المؤهلات العليا، خاصة وأن وزير الرياضة اعترف في مناقشات قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية بلجنة الشباب بمجلس النواب، أنه اضطر إلى هذا البند بسبب أن هناك بعض الأندية ومراكز الشباب من الصعب تواجد فيها المؤهلات العليا أو شيوع ذلك بين أعضائها وهو ما يتعارض مع الأهلي.

أيضًا فإن اللائحة الداخلية ستناقش شرط أن يكون المترشح من الذين أدوا الخدمة العسكرية لأنه ليس من المعقول قبول أن يكون المرشح هاربا من التجنيد وخدمة الوطن ويصبح عضو مجلس إدارة نادي الوطنية.

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التحرير

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