أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غلق 3 منشآت غذائية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غلق 3 منشآت غذائية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

08:10 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

غلق 3 منشآت غذائية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

المنصورة - أ ش أ: 

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الثلاثاء، غلق 3 منشآت غذائية بمدينه محلة دمنة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية.

وقال المحافظ - في تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بشأن مرور إدارة مراقبة الأغذية على عدد من المنشآت - إن الحملة اكتشفت وجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وعدم النظافة مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن الحملة قامت بسحب 5 عينات من المصنوعات والمواد الخام وإرسالها إلى المعامل للتحليل، وأعدمت 50 كيلو مواد خام وزجاجات مستعمله تُستخدَم في التعبئة ومشروبات متنوعة.

وشدد على استمرار جهود مديرية الصحة للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين.​

هذا المحتوى من

e687fc990f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصور.. مجازاة 63 من العاملين بمجمع مستشفيات "منوف" لتغيبهم عن العمل

    أخبار

  • القبض على عقيد شرطة في "التهرب الضريبي" لتقاضيه رشوة 30 ألف جنيه بالدقهلية

    أخبار

  • القبض على صاحب مخبز استولى على طن و200 كيلو دقيق مدعم في أسيوط

    أخبار

  • مصرع عامل سقط عليه حائط في سوهاج

    أخبار

إعلان

6ce33e0c83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا