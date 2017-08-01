غلق 3 منشآت غذائية بالدقهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

المنصورة - أ ش أ:

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الثلاثاء، غلق 3 منشآت غذائية بمدينه محلة دمنة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية.

وقال المحافظ - في تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بشأن مرور إدارة مراقبة الأغذية على عدد من المنشآت - إن الحملة اكتشفت وجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وعدم النظافة مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن الحملة قامت بسحب 5 عينات من المصنوعات والمواد الخام وإرسالها إلى المعامل للتحليل، وأعدمت 50 كيلو مواد خام وزجاجات مستعمله تُستخدَم في التعبئة ومشروبات متنوعة.

وشدد على استمرار جهود مديرية الصحة للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين.​