الآثار تستطلع رأي مجلس الدولة في أحقية العاملين بالوزراء في صرف العلاوة

كتبت- نسمة فرج:

التقى الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالمستشار ماجد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الأثار في صرفها.

وأوضح أمين في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني، وزير الآثار للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من كلا من وزارتي الآثار والمالية.​

وأضاف أمين أن الشئون القانونية بوزارة الآثار قامت الأسبوع الماضي بعمل مذكرة تفصيلية وتم اعتمادها وإرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لاستيفاء كافة الأورق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر.

وفي نفس السياق أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز وبحضور كلا من محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، والدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظيفها والعمل على الارتقاء بهم ماديا بما يحقق لهم استقرارًا كبيرًا ينعكس إيجابيًا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.

ومن جانبه قال باسم جهاد، إن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس، وكذلك الأجر نظير عمل إلى الباب الأول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الاول وذلك فور إعتماد وزارة المالية لأستمارة خمسة لموازنة الوظائف.

وأضاف جهاد أن اللقاء أسفر عن وضع آليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة.