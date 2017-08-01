بالصور.. وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يتفقدان بحيرة البرلس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار اللواء محمد سعيد العصار، والدكتورة سحر نصر، اليوم الثلاثاء، أعمال حماية وتجميل كورنيش بحيرة البرلس، بطول 2500 متر للمرحلتين الأولى والثانية، والتي تبلغ تكلفتها 24 مليون جنيه.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ اللواء السيد نصر أن أعمال كورنيش بحيرة البرلس لا تؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، مضيفًا أن تلك الأعمال تشمل إنشاء ممر مشاة بعرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر، وكورنيش مزود بالكراسي وسور كريتال، مع إقامة مراسي لمراكب الصيد بطول المشروع.

وأضاف المحافظ، في السياق، أنه جرى حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس، وأن حملات إزالة التعديات مستمرة، وكذا إزالة المخالفات المتمثلة في التحاويط والعلب المخالفة والسدود، وذلك بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية، وإنشاء جسر واقى وبحر فاصل من بوغاز البرلس إلى البركة الغربية بطول 107 كيلو متر.

وأضاف أنه يجرى حاليًأ رفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية، وإنشاء قسم شرطة مسطحات البرلس، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذا استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس، والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس، لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.​