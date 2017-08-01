بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملة علي محرقة نفايات طبية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رصدت الرقابة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء، أثناء المرور على محرقة النفايات الخطرة بمستشفي الخارجة العام، عدم فصل النفايات الطبية عن النفايات العضوية، فيما أوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة الفصل من المنبع وعمل مدفن صحي خارج الكتلة السكنية بمدينة الخارجة.

واستمعت لجنة الرقابة الإدارية إلي شكاوي عدد من المواطنين القاطنين بالقرب من محرقة المستشفي، والذين طالبوا اللجنة بضرورة نقلها بعيدًا عن الكتلة السكنية، بسبب حدوث اختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة، مؤكدين أنه فى حال عدم إمكانية نقل المحرقة إلي مكان آخر، لا يتم حرق النفايات الطبية، ويجب دفنها في مدفن صحي عام خارج الكتلة السكنية بمدينة الخارجة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الراوي، مدير إدارة النفايات الطبية بمستشفي الخارجة العام، إن أعمال حرق النفايات تتم بشكل علمي، وأن فصل بعض النفايات العضوية لا يتم باعتبار أنها تحمل فيروسات ويجب التخلص منها بشكل آمن، ولا يجب إلقاؤها في القمامة أو في مدافن صحية باعتبارها نفايات خطرة.

وقال رئيس لجنة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، إن المحرقة تحتاج إلي عمل "شبردق" من الأسلاك حولها لمنع دخول القطط والفئران، والتي تعبث بالنفايات، موضحًا أن ما جري رصده من مخالفات، سيتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتلاشيها باعتبار أن شكاوي المواطنين القاطنين بالحي يجب أن تُأخذ في الاعتبار.

وشدد علي ضرورة الاطمئنان علي تنفيذ أعمال الحرق للنفايات بشكل علمي بعد أن أكدت المعاينات من خلال المختصين بأن النفايات العضوية وحرقها مع النفايات الطبية الخطرة، يزيد من حجم الانبعاث والأدخنة، نتيجة طول الفترة الزمنية اللازمة لحرق تلك النفايات، مؤكدًا أن المحرقة تحتاج إلي المزيد من التطوير والنظافة العامة.