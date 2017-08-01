صلاح يقود «القوة الضاربة» لـ«ليفربول» في مواجهة البايرن

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دفع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالاعب المصري محمد صلاح للمشاركة أساسيا في تشكيل ليفربول الإنجليزي، الذي يواجه بايرن ميونيخ الألماني، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة "أودي" الودية.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - ديجان لوفرين - جويل ماتيب - ألبيرتو مورينو

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الوسط: جوردان هيندرسون - إيمري تشان - فيليب كوتينيو

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

وكان المدير الفني الألماني يورجن كلوب احتفظ بصلاح على مقاعد البدلاء أمام هيرتا برلين في المباراة الأخيرة، قبل أن يشارك الفرعون المصري ويهز شباك الفريق الألماني.