كيف سيحقق «يويفا» في تلاعب باريس سان جيرمان لضم نيمار؟

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لن يحتاج الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم "يويفا" تقدم برشلونة بشكوى في حال ضم باريس سان جيرمان، لاعبه نيمار مقابل 222 مليون يورو، كما تشير وسائل الإعلام العالمية، حيث سيحقق اليويفا مباشرة في تلك الصفقة ومدى احترام الفريق الفرنسي لقواعد اللعب المالي النظيف وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح أندريا ترافيرسو، المدير المالي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ضرورة احترام باريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها اليويفا وعدم محاولة التلاعب فيها.

وأشار ترافيرسو، إلى عدم حاجة اليويفا لتلقى شكوى من برشلونة لدراسة كواليس الصفقة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحلل جميع الصفقات التي تبرم للتأكد من احترام الأندية قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضاف ترافيرسو، أن الحالات السابقة تدخل في الحسبان عند توقيع أي عقوبة، أما الآن فلا توجد أي قضية مفتوحة وبالتالي لا ينبغي التكهن بحجم العقوبة التي ستوقع على باريس سان جيرمان، خاصة أنه لم يتعاقد مع نيمار بعد.

وأكد ترافيرسو، عدم وجود أي وسيلة تمنع إتمام أي صفقة قبل حدوثها في حالة قرر أي طرف الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك لامتلاك باريس سان جيرمان العديد من الخيارات للتلاعب بقوانين اللعب المالي النظيف.

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وأشار ترافيرسو إلى حاجة باريس سان جيرمان إلى إثبات عدم تعرضهم لخسائر مالية أكثر من 30 مليونا في غضون 3 سنوات، مؤكدًا أن التعاقد مع نيمار سيؤثر على القوة الاقتصادية للفريق الفرنسي لسنوات عديدة مقبلة.

وأوضح ترافيرسو أنه من الصعب للغاية الحكم على تلك الصفقة مقدمًا في ظل عدم معرفة اليويفا خطة الفريق الفرنسي، فمن الوارد أن يقرر باريس سان جيرمان بيع لاعبيه بأسعار مشابهة أو أعلى لتغطية ثمن تلك الصفقة.

واختتم ترافيرسو تصريحاته للصحيفة الإسبانية بالتأكيد أن اليويفا لن يتحرك في التحقيق في تلك الصفقة إلا بعد إبرامها ولن يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التكهنات الحالية.

ويذكر أن العديد من وسائل الإعلام العالمية أشارت إلى أن "نيمار" سيتوجه إلى الدوحة لتوقيع عقد رعاية مع شركة قطر للاستثمار الرياضي مقابل 300 مليون يورو وهي الشركة المالكة لنادي باريس سان جيرمان، وهو ما ينظر إليه باعتباره تحايلا على قواعد اللعب المالي النظيف.